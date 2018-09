Wieder Tote bei Protesten im Gazastreifen. Archivbild Quelle: Wissam Nassar/dpa

Bei Auseinandersetzungen mit israelischen Soldaten an der Gaza-Grenze sind nach palästinensischen Angaben sechs Menschen erschossen worden. Ein 14-Jähriger sei tödlich in die Brust getroffen worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mit. Mehr als 190 Palästinenser seien verletzt worden.



Nach Angaben der israelischen Armee hatten sich mehr als 10.000 Palästinenser an verschiedenen Punkten am Grenzzaun versammelt. Sie hätten Brandsätze und Steine auf israelische Soldaten geworfen.