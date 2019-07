Überhaupt das Leben in einem "Big Brother"-Staat. Ehrlich gesagt, habe ich das nicht gleich gespürt. Peking ist auf den ersten Blick so modern mit seinen Hochhäusern und seinen Einkaufszentren, in denen die ganzen westlichen Edelmarken zu kaufen sind. Schnell wird einem bewusst, wie stark unser Wohlstand am Tropf des chinesischen Konsums hängt. Irgendwie absurd. Unsere Art zu leben, ist abhängig vom "Chinese Way of Life", dessen Werte unsere wiederum bedrohen.