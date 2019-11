Eine Mehrheit der Bevölkerung glaubt, dass beim Arzt in Deutschland oft überflüssige Untersuchungen und Behandlungen durchgeführt werden. Allerdings sieht kaum jemand das Problem bei sich selbst. Das ist das Ergebnis einer Studie, die die Bertelsmann Stiftung am Dienstag in Gütersloh vorstellt. Demnach vermuten 55 Prozent der Befragten, dass Kliniken und Arztpraxen oft unnötige medizinische Leistungen erbringen. In der repräsentativen Umfrage wurden mehr als 1.000 Menschen befragt.