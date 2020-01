Ein Briefträger fährt mit dem Fahrrad. Symbolbild

Ein Postbote soll über 400 Briefe in einen Altpapier-Container geworfen haben. Zwei Zeugen hätten ihn in dem niedersächsischen Dorf Lübbrechtsen beim Entsorgen beobachtet und nach seinem Verschwinden in dem Container nachgeschaut, teilte die Polizei mit.



Herbeigerufene Polizisten entdeckten die meisten der 405 Briefe und übergaben sie dem Postverteilungszentrum zur erneuten Zustellung. Der Rest war zwar schon beim Abfallentsorger gelandet, konnte aber auch zugestellt werden.