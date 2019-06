Die Ausgangslage ist verfahren, verworrener noch als vor dem letzten EU-Gipfel in Brüssel vor gerade einer Woche. Und die Zeit drängt, denn schon am Sonntagabend wollen sich die 28 Staats- und Regierungschefs wieder zusammensetzen, um möglichst bald ein Personalpaket präsentieren zu können. Ob das gelingt, hängt auch von den Gesprächen in Osaka ab.



EU-Ratspräsident Donald Tusk, der die 28 Regierungschefs vertritt, hatte am Montag noch einmal alle Fraktionschefs der pro-europäischen Parteien im Europaparlament getroffen. Ergebnis: keins. Das Parlament pocht zwar weiter darauf, dass es nur einen Kandidaten oder eine Kandidatin zum Kommissionspräsidenten wählen werde, der oder die sich vorher dem Europawahlkampf gestellt habe. Doch die Abgeordneten sind zerstritten und schwächen sich damit selbst.