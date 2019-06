Eine Panzerfaustgranate liegt auf einem Tisch. Symbolbild

Quelle: Polizei Bremen/dpa

Eine Frau hat beim Joggen in der Oberpfalz eine Panzerfaustgranate gefunden und mitgenommen - ohne zu wissen, was sie da entdeckt hatte. Sie wollte die Granate laut Polizei als Deko benutzen und lackierte sie um. Später fand sie heraus, was sie da tatsächlich entdeckt hatte. Sie übergab die Granate der Polizei.



Gefahr bestand jedoch nicht: Es handelte sich laut Polizei um eine Übungsgranate ohne Zünder und Sprengstoff, die wahrscheinlich von einem nahe gelegenen Truppenübungsplatz stammt.