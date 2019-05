Angehörige und Leiter der Rettungsaktion.

Quelle: Bryan Berkowitz/Honolulu Star-Advertiser/AP/dpa

Eine Wanderin hat sich im US-Bundesstaat Hawaii im Dschungel verirrt und dort über zwei Wochen lang bis zu ihrer Rettung überlebt. "Die letzten 17 Tage waren die schwersten in meinem Leben", sagte die 35-jährige Amanda Eller danach in einem Video.



Der örtliche Sender KHON berichtete, die Frau sei Joggen gegangen und habe sich dabei verirrt. Sie habe sich unter anderem von Beeren und Guaven ernährt. Am Freitag wurde die 35-Jährige von einer Suchmannschaft in einem Hubschrauber entdeckt.