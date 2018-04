Bis Mitte Mai sind für jeden Freitag massive Proteste geplant - denn Israel feiert in diesem Jahr seinen 70. Jahrestag der Gründung 1948. Die Palästinenser sehen darin eine Katastrophe, weil damals Hunderttausende Palästinenser fliehen mussten oder vertrieben wurden. Ein weiteres rotes Tuch: Die USA wollen am 14. Mai die US-Botschaft in Jerusalem eröffnen. Mit den Massenprotesten macht sich der Zorn der Einwohner des Küstengebiets Luft.