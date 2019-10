Blitze eines Gewitters. Archivbild

Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

In das Charter-Flugzeug von Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat am Sonntagabend nach dem 4:0-Sieg beim 1. FC Köln auf der Rückreise nach Berlin ein Blitz eingeschlagen. "Es gab einen Riesen-Bums, hat richtig gescheppert. Und ein riesiger Lichtkegel blitzte auf, den alle sehen konnten", bestätigte Manager Michael Preetz der "Bild"-Zeitung".



Die Mannschaft des Hauptstadtclubs flog durch ein starkes Unwetter, landete gegen 23.00 Uhr nach einem holprigen Flug aber unbeschadet auf dem Flughafen in Schönefeld.