Angela Merkel und Recep Tayyip Erdogan. Archivbild

Quelle: Ahmed Deeb/dpa

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat in einem Telefonat mit Kanzlerin Angela Merkel gefordert, dass die Last der Flüchtlinge und die Verantwortung für sie fair geteilt werden soll. Zudem habe er darauf hingewiesen, dass internationale Verpflichtungen eingehalten werden müssten, hieß es in einer Mitteilung der türkischen Seite.



Erdogan hatte der EU zuvor mit einem Massenandrang von Flüchtlingen gedroht. Die Türkei hat seit Beginn des Bürgerkriegs im Nachbarland Syrien rund 3,6 Millionen Flüchtlinge aufgenommen.