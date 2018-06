Rizin: Verdächtige Substanzen in Köln entdeckt Quelle: dpa

In der Wohnung des in Köln festgenommenen Tunesiers haben die Ermittler laut ZDF-Informationen Stoffe gefunden, die zur Herstellung von Rizin geeignet sind. Rizin ist eine extrem toxische Substanz, die bereits in kleinsten Mengen tödlich ist. Der Verdächtige soll im November 2016 nach Deutschland eingereist sein.



Nach dem Fund der Substanzen in der Wohnung ermittelt die Bundesanwaltschaft gegen den 29-Jährigen wegen Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat.