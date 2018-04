Jens Spahn im Bundeskanzleramt. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die Beitragszahler in der gesetzlichen Krankenversicherung um Milliarden entlasten. Wie im Koalitionsvertrag vorgesehen, sollen die bisher allein von den Kassenmitgliedern zu zahlenden Zusatzbeiträge ab 1. Januar 2019 zu gleichen Teilen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern getragen werden.



Dies soll Kassenmitglieder und Rentner um 6,9 Milliarden Euro entlasten. Zudem will Spahn Kassen mit hohen Reserven zum Abbau dieses Geldpolsters verpflichten.