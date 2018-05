Eine Sorge ist das sogenannte "Carbon Leakage": Die Gesetzgeber wollen vermeiden, dass Fabriken aus Europa in Weltregionen mit weniger strengen Klimaregeln abwandern. Besonders gefährdete Branchen bekommen deshalb alle Zertifikate gratis. Wer auf die Liste soll, war zeitweise umstritten, etwa bei der Zementbranche.



Zuletzt ging es im Vermittlungsverfahren vor allem um die Ausgestaltung zweier Fonds, die ärmeren EU-Staaten beim Modernisieren der Energiesysteme helfen sollen. Gerungen wurde bis zum Schluss, ob auch Mittel in Kohleprojekte fließen dürfen, zum Beispiel in Polen. Am Ende hieß es aus Verhandlungskreisen: Nein, keine Kohleprojekte, bis auf wenige Ausnahmen in Rumänien und Bulgarien.