Mit einer Neuverfilmung von "Berlin Alexanderplatz" geht der zweite deutsche Regisseur ins Rennen um den Goldenen Bären der Berlinale. Filmemacher Burhan Qurbani will den Roman von Alfred Döblin (1878-1957) in die heutige Zeit verlegen - und die Geschichte eines afrikanischen Flüchtlings erzählen. Der Roman wurde mehrfach verfilmt.



Für den Regisseur musste erst die richtige Zeit kommen, um sich mit dem Roman zu beschäftigen. In der Schulzeit sei das Buch Abiturthema gewesen. "Ich habe mich total gequält", sagte Qurbani.