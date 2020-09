Laschet (CDU): "Wir haben Großes vor in Nordrhein-Westfalen."

Quelle: Fabian Sommer/dpa

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hat gemeinsam mit 14 Oberbürgermeistern in Berlin die Olympiapläne der Region Rhein-Ruhr vorgestellt. Mit Olympia 2032 wolle das Bundesland einen Beitrag zu Frieden in der Welt und Vielfalt im Inneren leisten, so der CDU-Politiker.



Die privatwirtschaftliche Initiative "Rhein Ruhr City 2032" will Olympische und Paralympische Spiele erstmals in einer ganzen Region und nicht nur in einer Stadt ausrichten. Die IOC-Statuten lassen das seit diesem Jahr zu.