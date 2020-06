CDU-Politiker Philipp Amthor. Archivbild

Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor will die Debatte um eine deutsche "Leitkultur" neu beleben. Die Diskussion über "unsere 'Hausordnung'" verdiene ebenso viel politische und gesellschaftliche Aufmerksamkeit wie die Frage der Migration, schrieb er in einem Beitrag für den Sammelband "Eine Politik für Morgen. Die junge Generation fordert ihr politisches Recht".



Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz hatte 2000 gefordert, Zuwanderer müssten sich an die deutsche Leitkultur anpassen und eine Debatte ausgelöst.