DDR-Flüchtlinge gehen vor 30 Jahren durch das geöffnete Grenztor.

Quelle: Votava/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Beitrag Ungarns zur Deutschen Einheit gewürdigt. Das Land habe 1989 den Mut aufgebracht, die Grenzen zu öffnen und damit den Menschen aus der ehemaligen DDR, die ausreisen wollten, die Flucht in den Westen zu ermöglichen.



"Dies war ein ganz wichtiger Baustein in der Frage, dass wir zur Maueröffnung und dann auch zur Deutschen Einheit kommen konnten", sagte Merkel in ihrem wöchentlichen Podcast. Am 19. August 1989 hatte Ungarn für DDR-Bürger seine Grenze zu Österreich geöffnet.