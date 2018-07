Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU). Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat in Hamburg die erste sogenannte Denkfabrik der Bundeswehr eröffnet: das German Institute for Defence and Strategic Studies (GIDS).



Damit werde ein neues Kapitel Bundeswehrgeschichte geschrieben, sagte die Ministerin bei einem Festakt auf dem Gelände der Helmut-Schmidt-Universität, der Hamburger Hochschule der Bundeswehr. Das neue Institut soll einen Beitrag zur Strategiefähigkeit der Bundeswehr leisten und die Bundesregierung beraten.