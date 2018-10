EU streicht 70 Millionen Euro für die Türkei. Archivbild Quelle: Matthias Schrader/dpa

Wegen mangelhafter demokratischer Fortschritte in der Türkei hat das Europaparlament 70 Millionen Euro an Beitrittshilfen gestrichen, die dem Mittelmeerland für 2018 zugedacht waren. Eine entsprechende Vorlage wurde in Straßburg mit großer Mehrheit gebilligt.



Die Auszahlung der Gelder war an die Bedingung geknüpft, dass die Türkei "messbare und ausreichende Fortschritte in den Bereichen Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Menschenrechte und Pressefreiheit" macht.