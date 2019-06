Waldbrand in der Lieberoser Heide.

Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Die Bekämpfung der Waldbrände in Brandenburg geht weiter. Wegen des Waldbrands im Kreis Oder-Spree mussten rund 20 Anwohner vorsorglich evakuiert worden.



Die Fläche des Brandes zwischen den Gemeinden Wiesenau und Ziltendorf sei etwas größer geworden, mittlerweile stünden ungefähr 130 Hektar in Brand. Wie in der Lieberoser Heide, wo es bereits seit Tagen einen Waldbrand auf etwa 100 Hektar Fläche gibt, ist die Fläche bei Ziltendorf ebenfalls mit Munition belastet.