BKA-Präsident Holger Münch.

Quelle: Arne Dedert/dpa

Das Bundeskriminalamt (BKA) verstärkt seinen Kampf gegen Hacker und Computerbetrug. BKA-Präsident Holger Münch kündigte den Aufbau einer neuen Abteilung zur Bekämpfung von Cyberkriminalität an. Das BKA wolle mit der neuen Abteilung den Landespolizeien mehr Service zur Verfügung stellen.



Der Wirtschaftsstandort Deutschland gilt als bevorzugtes Ziel von Hackern. Die Qualität der Angriffe nimmt stetig zu. 2017 entstanden durch Computerbetrug in Deutschland Schäden in Höhe von 71,4 Millionen Euro.