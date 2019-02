Regierungschefs der Visegrad-Staaten und Kanzlerin Merkel.

Quelle: Michal Svítok/TASR/dpa

Deutschland und die Visegrad-Staaten Polen, Ungarn, Tschechien und die Slowakei planen ein Entwicklungsprojekt in Marokko zur Bekämpfung von Fluchtursachen. Das kündigte Kanzlerin Angela Merkel in Bratislava an, nachdem sie sich zuvor mit den Regierungschefs der Vierergruppe getroffen hatte.



Das Projekt solle illegale Migration eindämmen helfen, sagte Merkel, ohne weitere Details zu nennen. Den Angaben zufolge hatte der slowakische Ministerpräsident Peter Pellegrini das Projekt angeregt.