Der US-Schauspieler John Hillerman, der vor allem durch die TV-Serie "Magnum" bekannt wurde, ist tot. Wie seine Sprecherin bestätigte, starb er am Donnerstag im texanischen Houston. Hillerman wurde 84 Jahre alt.



In der 80er-Jahre-Krimiserie "Magnum" mit Tom Selleck mimte Hillerman den versnobten britischen Hausverwalter Jonathan Higgins. Er gewann damit eine Emmy-Trophäe und einen Golden Globe. Hillerman wirkte auch in einigen Spielfilmen mit, etwa in "Chinatown" von Roman Polanski.