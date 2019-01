Mendez' Rolle bei der Rettung von US-Diplomaten wurde verfilmt.

Der durch die spektakuläre Rettung mehrerer US-Diplomaten aus dem Iran bekannt gewordene Ex-CIA-Agent Tony Mendez ist gestorben. Das berichteten US-Medien unter Berufung auf seine Familie. Mendez starb demnach im Alter von 78 Jahren in einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Maryland. Er war an Parkinson erkrankt.



1979 hatten iranische Studenten aus Protest die US-Botschaft in Teheran besetzt. Mendez half dabei, dass sechs US-Diplomaten als kanadische Film-Crew getarnt fliehen konnten.