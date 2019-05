Hannelore Elsner verstarb im Alter von 76 Jahren. Archivbild

Hannelore Elsner, eine der markantesten deutschen Schauspielerinnen, ist tot. Wie der Anwalt der Familie mitteilte, starb sie überraschend am Ostersonntag im Alter von 76 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit.



Elsner, am 26. Juli 1942 im oberbayerischen Burghausen geboren, galt als eine der großen Diven des deutschen Nachkriegsfilms. Sie war in mehr als 200 Fernseh- und Kino-Rollen zu sehen. Elsner erhielt neben vielen weiteren Auszeichnungen auch den Deutschen Filmpreis.