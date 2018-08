Beate Uhse stellt Insolvenzantrag. Quelle: Malte Christians/dpa

Das Flensburger Erotik-Unternehmen Beate Uhse ist pleite. Die Aktiengesellschaft habe Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt, teilte Beate Uhse mit. Ziel sei, das Unternehmen in Eigenverwaltung zu sanieren und fortzuführen.



Beate Uhse leidet unter der Konkurrenz im Internet. Die Zahl der Filialen ist in den vergangenen Jahren stark geschrumpft. Zur Zeit sind es bundesweit noch 43. Das Unternehmen wurde 1946 von Beate Uhse gegründet und hat 345 Mitarbeiter in sieben Ländern.