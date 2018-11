Hans-Michael Rehberg verstarb im Alter von 79 Jahren. Quelle: Maurizio Gambarini/dpa-Zentralbild/dpa

Der Schauspieler und Regisseur Hans-Michael Rehberg ist tot. Er starb bereits im Alter von 79 Jahren in Berlin, wie das Münchner Residenztheater mitteilte. Rehberg war einer der bedeutendsten Theaterschauspieler Deutschlands und wirkte in vielen deutschen TV- und Filmproduktionen mit. Zudem spielte er in Steven Spielbergs "Schindlers Liste" mit.



Für sein Schaffen wurde er mehrfach ausgezeichnet. So etwa 1994 mit der österreichischen Kainz-Medaille oder 1999 mit dem Gertrud-Eysoldt-Ring.