Vorderseite der Medaille des Friedensnobelpreises. Archivbild Quelle: Berit Roald/SCANPIX NORWAY/dpa

Wer hat im vergangenen Jahr am meisten für den Frieden auf der Welt getan? Diese Frage muss die Jury für den Friedensnobelpreis an diesem Freitag in der norwegischen Hauptstadt Oslo beantworten. Anders als in den Vorjahren sehen Friedensforscher diesmal keine eindeutigen Favoriten.



In den Wettbüros ist es dagegen anders: Ihre Listen dominierten in der Nacht vor der Auszeichnung die beiden koreanischen Staatschefs Kim Jong Un und Moon Jae In sowie US-Präsident Donald Trump.