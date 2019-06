CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer nimmt Trump in Schutz.

Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat vor überzogener Kritik an US-Präsident Donald Trump gewarnt. "Wenn heute allzu oft auch in Diskussionen hier in Deutschland in einem Atemzug die Präsidenten Trump, Putin und Erdogan genannt werden, dann ist das eine Äquidistanz, die nicht hinzunehmen ist", sagte sie bei der Deutsch-Amerikanischen Konferenz in Berlin.



Sie bekannte sich in ihrer Rede zum transatlantischen Verhältnis zu der von den USA geforderten Erhöhung der Verteidigungsausgaben.