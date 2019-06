Guy Ryder, Chef der Internationalen Arbeitsorganisation.

Im Kampf gegen Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt können Betroffene sich künftig auf eine internationale Konvention berufen. Die hatte die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) mit großer Mehrheit verabschiedet. Das Übereinkommen bekräftigt das Recht auf einen Arbeitsplatz ohne Gewalt und Belästigung.



Besonders Frauen seien davon betroffen, sagte ILO-Chef Guy Ryder. "Dies wird in aller Welt für viele Menschen am Arbeitsplatz einen großen Unterschied machen."