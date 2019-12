Mexiko wirft Bolivien vor, seine Diplomaten in der bolivianischen Metropole La Paz zu belästigen. Die Präsenz der bolivianischen Sicherheitskräfte an der Residenz des mexikanischen Botschafters sei erhöht worden, teilte das mexikanische Außenministerium mit. Der Staatssekretär für Lateinamerika Maximiliano Reyes sprach von einer "Belagerung" der Residenz und der Botschaft.



In der Residenz des mexikanischen Botschafters halten sich mehrere ehemalige Kabinettsmitglieder und Mitarbeiter von Boliviens Ex-Präsident Evo Morales auf.