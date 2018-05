Peter Martins. Quelle: Evan Agostini/AGOEV/dpa

Wegen Belästigungsvorwürfen gibt der Leiter des renommierten New York City Ballet, Peter Martins, seinen Posten auf. Laut "New York Times" informierte er den Vorstand des Balletts in einem Brief. Darin bestreitet der Däne die gegen ihn erhobenen Vorwürfe.



Rund zwanzig Tänzer und Tänzerinnen werfen Martins vor, sie verbal oder körperlich angegangen oder seine Position missbraucht zu haben, um sexuelle Gefallen zu verlangen. Martins stand rund 30 Jahre an der Spitze des New York City Ballets.