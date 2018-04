Der Weiße Ring ist Deutschlands größte Opferschutzorganisation. Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Als Reaktion auf die Belästigungsvorwürfe gegen einen Mitarbeiter der Opferhilfeorganisation Weißer Ring in Lübeck zieht der Bundesverband Konsequenzen. Zum einen stellt er Strafanzeige gegen den 73-jährigen ehemaligen Außenstellenleiter, der hilfesuchende Frauen bei der Beratung sexuell belästigt und genötigt haben soll.



Zum anderen will der Bundesvorstand am Mittwoch über eine Satzungsänderung beraten, um künftig in einer solchen Situation früher reagieren zu können.