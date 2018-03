Ein Hilfskonvoi in Duma. Archiv Quelle: Samer Bouidani/dpa

Ein Hilfskonvoi mit Lebensmitteln hat die umkämpfte syrische Rebellenenklave Ost-Ghuta erreicht. "Sie sind drinnen", sagte eine Sprecherin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) über die 13 Lastwagen. Der Konvoi hätte bereits am Donnerstag in das vor den Toren der Hauptstadt Damaskus gelegene Ost-Ghuta fahren sollen.



Die Fahrt wurde aber wegen der anhaltenden heftigen Kämpfe verschoben. In Ost-Ghuta leben seit 2013 knapp 400.000 Menschen im Belagerungszustand.