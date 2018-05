Binali Yildirim kommt nach Berlin. Archivbild Quelle: Uncredited/Pool Prime Ministry Press Service/AP/dpa

Vor dem Hintergrund der Spannungen mit der Türkei empfängt Bundeskanzlerin Angela Merkel heute in Berlin den türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim. Vor allem der Fall des seit einem Jahr inhaftierten "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel belastet die Beziehungen.



Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) erwartet eine baldige Gerichtsentscheidung in dem Fall: "Wir haben alles dafür getan, in den letzten Tagen und Wochen durch persönliche Gespräche, das Verfahren zu beschleunigen."