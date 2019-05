Die USA begrüßen die Bemühungen um neue Nordirland-Gespräche.

Die USA haben die Ankündigung neuer Gespräche über eine Wiederbelebung der Einheitsregierung in Nordirland begrüßt. "Wir ermutigen die politischen Führer in Nordirland, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, um die Regionalregierung wiederherzustellen", teilte das Weiße Haus mit.



Zuvor hatten London und Dublin Gespräche über eine Wiederbelebung der nordirischen Einheitsregierung angekündigt. Auslöser für die Bemühungen war der gewaltsame Tod der nordirischen Journalistin Lyra McKee.