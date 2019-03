Ford will in Deutschland 5000 Arbeitsplätze abbauen.

Quelle: Oliver Berg/dpa

Ford will mehr als 5.000 Arbeitsplätze in Deutschland abbauen. Die Belegschaft sei am Freitag informiert worden, teilte eine Unternehmenssprecherin mit. Der Jobabbau solle demnach über Abfindungen und Frühverrentungen erreicht werden.



Ford hatte bereits Anfang Januar angekündigt, sein Europageschäft umzubauen und tausende Stellen in Europa zu streichen. Ziel der Stellenstreichungen sei, in Europa schnellstmöglich wieder zu einem profitablen Geschäft zurückzukehren, erklärte die Sprecherin.