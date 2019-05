Polizisten sichern den Tatort nach einem Massaker in einer Bar in Belem.

Quelle: Reuters

Elf Menschen sind in einer Bar in der nordbrasilianischen Stadt Belem erschossen worden. Ein Verletzter wurde unter Polizeiaufsicht in ein Krankenhaus gebracht, berichtete das Nachrichtenportal G1.



Die Hintergründe für die Tat blieben zunächst unklar. Mindestens sieben vermummte Täter verübten das Massaker. Die meisten Opfer wurden mit Kopfschüssen getötet, erklärte Ualame Machado, Sicherheitssekretär des Bundesstaates Para. Die Bar im Stadtteil Guama ist als Drogenzentrum berüchtigt.