Belgien hat sich in einem packenden Duell mit Japan einen Platz im Viertelfinale der WM gesichert und fordert dort Rekord-Weltmeister Brasilien. Dank eines Treffers des eingewechselten Nacer Chadli mit der letzten Aktion des Spiels hieß es am Ende 3:2 (0:0) für die Roten Teufel. Der Außenseiter aus Asien lag zwischenzeitlich schon mit 2:0 in Führung.



Jan Vertonghen und Marouane Fellaini glichen mit einem Doppelschlag aus, danach deutete aber alles auf die nächste Verlängerung hin. In der 94.Minute bekamne die Japaner noch einen Eckbal und wurden von Belgien ausgekontert.