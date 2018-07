Belgische Spieler beim Training Quelle: dpa

Eines der letzten Vorbereitungsspiele auf die Weltmeisterschaft hat Belgien gegen Portugal absolviert. Es gab ein trostloses 0:0 und nichts deutete auf den Angriffswirbel hin, mit dem die Roten Teufel gerade durch die Vorrunde gefegt sind. Interessant an diesem Vergleich war eher ein Blick in die Historie: Einst wurde für den portugiesischen Fußball das Etikett erfunden, das nun in fast jedem Artikel an diese belgische Mannschaft gepappt wird: Goldene Generation!