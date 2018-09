Hazard (Belgien) trifft nach Vorarbeit von Alderweireld gegen Tunesien.

Belgien hat in seinem zweiten Gruppenspiel seine Qualitäten in der Offensive eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Gegen Tunesien setzte sich der Mitfa-orit deutlich mit 5:2 (3:1) durch und hätte angesichts vieler weiterer Chancen sogar noch höher gewinnen können. Mit sechs Punkten hat Belgien die Qualifikation für das Achtelfinale so gut wie sicher.



Die Topstars Eden Hazard und Romelu Lukaku schnürten jeweils einen Doppelpack und brachten die Belgier schon zur Pause auf die Siegerstraße. Dem Außenseiter aus Nordafrika gelang in der Nachspielzeit noch eine Ergebniskosmetik.