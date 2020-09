Drogenstatistik 2019 - Belgien

Quelle: James Arthur Gekiere/BELGA/dpa

Eine Rekordmenge Drogen haben belgische Rauschgiftfahnder im vergangenen Jahr sichergestellt. Bei Kokain betrage die Steigerung 660 Prozent binnen fünf Jahren, berichtete die belgische Nachrichtenagentur Belga. Kokain sei die am meisten beschlagnahmte Droge in Belgien.



Im Hafen von Antwerpen hätten die Fahnder 2019 in 119 Fällen insgesamt 61,8 Tonnen Kokain sichergestellt. Nach wie vor kommen die größten Kokainmengen laut Belga aus Brasilien, Ecuador und Kolumbien.