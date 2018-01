Gegen Carles Puigdemont wurde ein Haftbefehl erlassen Quelle: Manu Fernandez/AP/dpa

Der katalanische Separatisten-Chef Carles Puigdemont muss jederzeit mit einer Festnahme rechnen. Das spanische Staatsgericht in Madrid erließ einen Europäischen Such- und Haftbefehl gegen den Ex-Regionalpräsidenten. Der Beschluss gilt auch für die vier Ex-Minister, die sich wie ihr Chef nach der Entmachtung nach Brüssel abgesetzt hatten, so das Gericht.



Puigdemont droht in Spanien Haft von bis zu 30 Jahren. Die belgische Justiz prüft jetzt. Sein Anwalt will gegen eine Auslieferung vorgehen.