Der belgische Luftraum war am Donnerstag für anderthalb Stunden gesperrt. Quelle: Thierry Roge/BELGA/dpa

Mitten in der Ferienzeit sind Tausende Passagiere von Flugausfällen und -verspätungen in Belgien betroffen gewesen. Wegen technischer Probleme bei der Flugüberwachung Belgocontrol wurde der belgische Luftraum für anderthalb Stunden gesperrt. Beim Laden der Flugdaten hatte es Probleme gegeben, so das Unternehmen.



Am Brüsseler Flughafen landeten Dutzende Maschinen verspätet, andere wurden umgeleitet oder gestrichen. Es traf auch Verbindungen aus und nach Stuttgart, Frankfurt oder München.