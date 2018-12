Der gelernte Jurist hatte so manche Krise zu meistern. Nach den Terroranschlägen von Paris im November 2015 mit 130 Toten und im März 2016 in Brüssel mit mehr als 30 Toten bekam er viel Kritik zu hören. Vor allem aus Frankreich kam der Vorwurf, Belgien lasse Terroristen und potenzielle Gewalttäter gewähren und sei damit zumindest indirekt für die Terrorserie in der französischen Hauptstadt verantwortlich. Bei den Ermittlungen stellte sich in der Tat heraus, dass die Anschläge in Belgien vorbereitet wurden.



Wie es nun weitergeht, ist noch unklar: Sollte König Philippe das Rücktrittsgesuch annehmen, führt er in der Regel zunächst Gespräche mit Spitzenvertretern der wichtigsten Parteien sowie von Abgeordnetenkammer und Senat. Danach beauftragt er jemanden mit Sondierungen oder sofort mit der Bildung einer neuen Regierung. Theoretisch könnte er Michel erneut beauftragen.