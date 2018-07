Belgisches Atomkraftwerk Doel (Archiv). Quelle: Oliver Berg/dpa

Die belgische Atomaufsichtsbehörde (AFCN) hat grünes Licht für die erneute Inbetriebnahme des umstrittenen Atommeilers Doel 3 gegeben. Das berichtet die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf die Betreiberfirma.



Doel 3 war seit vergangenem Jahr nicht in Betrieb. Das Atomkraftwerk steht wegen technischer Probleme immer wieder in der Kritik, vor allem aus Deutschland. Belgien betreibt sieben Atomreaktoren an zwei Standorten, Doel im Norden sowie Tihage im Osten nahe der Grenze.