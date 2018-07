Liegen und Sonnenschirme an einem Strand bei Rom. Archivbild Quelle: Sabine Dobel/dpa

Die Deutschen mögen es warm - und möchten im Urlaub am liebsten nach Italien, Spanien und Griechenland reisen. In einer veröffentlichten Erhebung des Hamburger Instituts Splendid Research gaben 65 Prozent der Befragten Italien als liebstes Urlaubsziel an. Das Land legte damit im Vergleich zum Vorjahr deutlich zu.



Auf Platz zwei der ausländischen Lieblingsdestinationen folgt mit 62 Prozent Spanien. Deutlich aufholen konnte Griechenland, das mit 60 Prozent Rang drei belegt.