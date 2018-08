Die NASA-Pläne lassen US-Präsident Donald Trump jubeln. Quelle: Matt Rourke/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump feiert ein Wiedererstarken der amerikanischen Raumfahrt. Wenige Stunden nach Bekanntgabe der Pläne der US-Raumfahrtbehörde NASA für wieder eigene bemannte Flüge, twitterte Trump von einem "großen Comeback" der NASA unter seiner Regierung.



Die NASA will im kommenden Jahr wieder US-Astronauten mit amerikanischen Raumschiffen statt an Bord russischer Sojus-Kapseln ins All befördern. Sie kooperiert dafür mit dem Luftfahrtunternehmen SpaceX und mit Boeing.