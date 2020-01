Der emeritierte Papst Benedikt XVI.

Quelle: Michael Kappeler/dpa/Archivbild

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. (92) sieht seine Kräfte schwinden und sehnt sich nach seiner Heimat Bayern. "Ich bin ein alter Mann am Ende meines Lebens", sagte er bei einem Besuch des Bayerischen Rundfunks und des Münchner Merkurs. Er vermisse Bayern, wo er geboren wurde und einen Großteil seines Lebens verbrachte. "Ich bin im Herzen stets mit Bayern verbunden und empfehle unser Land am Abend immer dem Herrn."



Benedikt lebt zurückgezogen mit seinem Privatsekretär Georg Gänswein in einem Kloster im Vatikan.