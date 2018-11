Pyrotechnik beim Fußball wird zum Zankapfel.

Quelle: dpa

Der hessische Innenminister Peter Beuth fordert Mindeststrafen von einem Jahr Haft für das Abbrennen von "Bengalos" in Stadien. Bisherige Strafen seitens der Vereine wie Stadionverbote oder Bußgelder der Behörden hätten bei den gewaltbereiten Fans in Stadien keine Verhaltensänderung bewirkt. Beuth will nun mit den Innenminstern der Länder über härtere Strafen beraten.